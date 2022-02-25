На Первом канале ответили на вопрос о закрытии «Вечернего Урганта»

Выпуск программы «Вечерний Ургант» не выйдет в эфир 25 февраля в связи с текущими общественно-политическими событиями. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова.

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«Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями», — ответила представитель Первого канала на вопрос о предполагаемом закрытии программы.

В пресс-службе канала также опровергли слухи о том, что ведущий развлекательного шоу Иван Ургант больше не работает в передаче. «Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — заверила Крымова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.