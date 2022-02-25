Елизавета II снова отменила совещания из-за COVID

Королева Великобритании снова отменила совещания по видеосвязи из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

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95-летняя Елизавета II отменила два совещания, намеченные ранее на четверг. Как заявили в главной резиденции монарха, она все еще испытывает легкие симптомы болезни, однако продолжает работать с документами.

«Ее Величество продолжает выполнять необременительные государственные обязанности. Никаких других мероприятий на эту неделю не планируется», — говорится в заявлении представителя Букингемского дворца.

Отмена запланированных мероприятий произошла во второй раз за неделю. В среду, 23 февраля, несмотря на недомогание, Елизавета II провела традиционное еженедельное совещание с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону. Предполагается, что королева и премьер обсудили напряженную международную обстановку.

О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Королева самоизолировалась в Виндзорском замке, где под присмотром врачей продолжает работать с государственными документами и отвечать на письма. Ее болезнь протекает в легкой форме.