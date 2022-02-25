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1 час назад

Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости

Алиса Селезнёва

На фоне продолжающегося снижения заболеваемости омикроном в Москве с 28 февраля отменена блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом в своем личном блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам градоначальника, в Москве число новых случаев коронавируса по сравнению с пиком в конце январе уменьшилось более чем в три раза, а госпитализаций – вдвое.

«В этих условиях мы можем принять решения об отмене ряда ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - заявил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что требование о переводе 30% работников на «удаленку» из обязательного становится рекомендательным.

За последние сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 14 937 человек. Всего же было выявлено 123 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 167 310 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.

При этом в Москве за последние 24 часа подтверждены 3 333 новых случая коронавируса, а госпитализировано - 543 человека.

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