Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости

На фоне продолжающегося снижения заболеваемости омикроном в Москве с 28 февраля отменена блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом в своем личном блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в Москве число новых случаев коронавируса по сравнению с пиком в конце январе уменьшилось более чем в три раза, а госпитализаций – вдвое.
«В этих условиях мы можем принять решения об отмене ряда ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - заявил Сергей Собянин.
Он также подчеркнул, что требование о переводе 30% работников на «удаленку» из обязательного становится рекомендательным.
За последние сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 14 937 человек. Всего же было выявлено 123 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 167 310 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.
При этом в Москве за последние 24 часа подтверждены 3 333 новых случая коронавируса, а госпитализировано - 543 человека.