Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости

На фоне продолжающегося снижения заболеваемости омикроном в Москве с 28 февраля отменена блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом в своем личном блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По словам градоначальника, в Москве число новых случаев коронавируса по сравнению с пиком в конце январе уменьшилось более чем в три раза, а госпитализаций – вдвое.

«В этих условиях мы можем принять решения об отмене ряда ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - заявил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что требование о переводе 30% работников на «удаленку» из обязательного становится рекомендательным.

За последние сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 14 937 человек. Всего же было выявлено 123 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 167 310 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.