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1 час назад

В Крыму признали утратившим силу закон о курортном сборе

ТАССиещё 1

Депутаты Госсовета Крыма в пятницу поддержали в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу республиканского закона по введению в регионе курортного сбора.

Крым отказался от введения курортного сбора
Фото: ТАССТАСС

В Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора. В декабре прошлого года сообщалось, что министерством курортов и туризма Крыма был подготовлен законопроект о признании утратившим силу закона "О введении курортного сбора" от 2017 года . Ранее взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

"Учитывая поступившие заявки об исключении из эксперимента по развитию курортной инфраструктуры указанных выше муниципальных образований, в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, взимание сбора в курортной сфере не представляется целесообразным", - сказал, представляя законопроект, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Эксперимент по взиманию сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму проводится с 2018 года. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокуриха. Ранее депутаты заксобрания региона приняли решение о повышении суммы курортного сбора с 30 до 50 рублей в сутки с 1 января 2022 года. Средства сбора направляются на городское благоустройство.

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