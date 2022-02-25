Крым отказался от введения курортного сбора

Депутаты Госсовета Крыма в пятницу поддержали в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу республиканского закона по введению в регионе курортного сбора.

Фото: ТАСС ТАСС

В Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора. В декабре прошлого года сообщалось, что министерством курортов и туризма Крыма был подготовлен законопроект о признании утратившим силу закона "О введении курортного сбора" от 2017 года . Ранее взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

"Учитывая поступившие заявки об исключении из эксперимента по развитию курортной инфраструктуры указанных выше муниципальных образований, в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, взимание сбора в курортной сфере не представляется целесообразным", - сказал, представляя законопроект, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.