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1 час назад

Пока вы спали: кибервойна против России и санкции США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Хакеры Anonymous объявили России «кибервойну»

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Хакеры из группировки Anonymous заявили, что в связи c событиями на Украине ведут «кибервойну» против России. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter группировки.

«Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — подчеркивается в сообщении.

США ограничили поставки оборудования в Россию

США «в ответ на вторжение России на Украину» объявили о введении санкций, которые затронут товары, «необходимые для развития российской оборонной, аэрокосмической и морской промышленности». Об этом пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что говорить о конкретных видах продукции пока рано. Однако, по их словам, вполне возможно, что «зарубежные поставщики софта, вычислительной техники, процессоров и телекоммуникационного оборудования откажут в поддержке российским партнерам». Это может негативно сказаться на развитии сетей связи.

В России начала дорожать электроника

Ряд российских ритейлеров на фоне резкого падения курса рубля и российско-украинского кризиса начали поднимать цены на электронику и бытовую технику, сообщает «Коммерсант».

В частности, пересматривать ценники стал один из крупнейших продавцов электроники и бытовой техники DNS. При этом участники рынка и эксперты прогнозируют резкий рост спроса в ближайшие дни и ожидают увеличения цен на 10–30%.

Молдавия объявила о прекращении железнодорожного сообщения с Одессой

Прекращено движение поездов из Кишинева в Одессу. Об этом говорится в сообщении Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии, размещенном в Facebook.

«С 24 февраля 2022 года прекращается движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев», - подчеркивается в сообщении.

Баку формирует геополитическую ось с Анкарой и Москвой

Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Член парламентской комиссии по внешней политике Азербайджана Расим Мусабеков подчеркнул, что документ «подытожил 30-летний путь, пройденный странами», и заверил, что Азербайджан остается «приверженным многовекторной внешней политики». Об этом сообщает «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что московская декларация «в целом в Азербайджане воспринята позитивно». При этом ранее документ о союзническом партнерстве был подписан с Турцией.

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