14 937 человек с COVID госпитализировано в России

В России за сутки с коронавирусом были госпитализированы 14 937 человек, выздоровели - 167 310. Такие данные оперативного штаба приводятся на портале Стопкоронавирус.РФ.

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По информации оперштаба, выросло число госпитализированных в 74 регионах России, в девяти субъектах – уменьшилось, еще в двух – осталось без изменений.

Всего за сутки выявлено 123 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 167 310 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, большинство взятых с 17 по 24 февраля проб (77,5%) показали наличие штамма «омикрон», 21,8% образцов - штамм «дельта», в еще 0,7% выявлены другие варианты COVID-19.