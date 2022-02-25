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1 час назад

14 937 человек с COVID госпитализировано в России

В России за сутки с коронавирусом были госпитализированы 14 937 человек, выздоровели - 167 310. Такие данные оперативного штаба приводятся на портале Стопкоронавирус.РФ.

14 937 человек с COVID госпитализировано в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации оперштаба, выросло число госпитализированных в 74 регионах России, в девяти субъектах – уменьшилось, еще в двух – осталось без изменений.

Всего за сутки выявлено 123 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 167 310 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, большинство взятых с 17 по 24 февраля проб (77,5%) показали наличие штамма «омикрон», 21,8% образцов - штамм «дельта», в еще 0,7% выявлены другие варианты COVID-19.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге. Сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России. Омикрон содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

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