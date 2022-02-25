Пока вы в маске: раскрыта опасность «скрытого омикрона»

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Насколько опасен "скрытый омикрон" COVID-19

Мутация коронавируса, известная как "скрытый омикрон", в настоящее время вызывает более трети новых случаев заболевания омикроном во всем мире, но ученые до сих пор не знают, как он может повлиять на будущее пандемии. Исследователи постепенно раскрывают информацию об этом штамме с кодовым названием BA.2, и в то же время с опаской наблюдают, как он становится все более распространенным. На этой неделе техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала органам здравоохранения следить за этим штаммом пристальнее. Первые исследования показывают, что он распространяется быстрее, чем оригинальный омикрон, и в редких случаях может вызывать заболевание у людей, даже если они уже перенесли инфекцию омикрона. Существуют противоречивые данные о том, вызывает ли он более тяжелые заболевания, но вакцины против него, похоже, столь же эффективны.

В России спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, показатель в ближайшее время опустится ниже 100 тысяч случаев в сутки. «Тенденция к снижению заболеваемости ковидом есть. В ближайшее время мы эти цифры увидим», — сказал специалист, отвечая на соответствующий вопрос. Врач-вирусолог Евгений Тимаков в том числе заявил, что сейчас в России отмечается спад заболеваемости коронавирусом и стабилизация ситуации.

Ученые нашли у подростков опасное осложнение прививки от коронавируса

У подростков после вакцинации от COVID-19 может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Подробности они изложили в статье в журнале Lancet. MIS-C - воспалительный процесс, поражающий одновременно несколько систем организма. Иногда он встречается при COVID-19, но, по-видимому, может наблюдаться и после вакцинации. Исследователи проанализировали сообщения о побочных эффектах вакцинации с 14 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года. За это время вакцинированы были более 21 млн подростков 12–20 лет. С MIS-C столкнулся 21 подросток. У большинства обнаружились следы предшествующего COVID-19, но у шестерых признаков болезни не было, и реакцию, вероятно, вызвала вакцинация.

Инфекционист Малышев: постковидный синдром может длиться больше двух лет

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом сообщает URA.RU. "Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть", — рассказал инфекционист.

Вирусолог сообщил, у каких пациентов самый сильный иммунитет к ковиду