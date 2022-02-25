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2 часа назад

Минздрав сообщил о нормализации ситуации с ковидом в России в последние несколько дней

ТАССиещё 3

Ситуация с коронавирусом в РФ в последние несколько дней нормализуется. Об этом сообщил в пятницу первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Минздрав рассказал о нормализации ситуации с COVID
Фото: ТАССТАСС

"Последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации [с распространением коронавируса], а то, что происходило несколько недель назад, - это действительно существенный подъем", - сказал он на заседании в Совете Федерации "Реализация национальных проектов в социальной сфере".

Фисенко отметил, что несколько недель назад из-за распространения штамма "омикрон" нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения была беспрецедентной. Также Фисенко добавил, что в некоторых регионах РФ из-за большого количества пациентов в медучреждениях образовывались очереди.

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