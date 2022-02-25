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30 минут назад

Бизнесменов и дипломатов РФ лишат «привилегированного доступа» в ЕС

Лера Букина

Евросоюз планирует лишить российских дипломатов и бизнесменов «привилегированного доступа» в его страны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, передает РИА Новости.

Бизнесменов и дипломатов РФ лишат «привилегированного доступа» в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении российской стороны.

«По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей.

Также администрация президента США Джо Байдена объявила второй транш финансово-экономических санкций против России. В сообщении Минфина США новые санкции обозначены как «беспрецедентные».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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