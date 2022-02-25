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49 минут назад

Более 160 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Алиса Селезнёва

Около 160 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом сообщает «Прайм».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В тот же день работа 12 аэропортов на юге России была приостановлена. По данным Росавиации, ограничения полетов будут действовать до 2 марта.

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Сегодня к 7.19 мск во «Внуково» было задержано 13 рейсов и 58 отменено, в «Домодедово» задержан вылет семи рейсов, еще 16 отменено, в «Шереметьево» также задержаны семь рейсов, а 60 отменены.

Согласно табло вылета аэропорта «Шереметьево» на 8.33 мск, отменены рейсы в Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону. Во «Внуково» отменены рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ранее оперштаб Минтранса России поручил РЖД, «Аэрофлоту» и частным российским компаниям оказывать максимальное содействие в скорейшей отправке пассажиров с юга страны. А Ростуризм запустил горячую линю и порекомендовал россиянам уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

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