Около 160 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом сообщает «Прайм».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В тот же день работа 12 аэропортов на юге России была приостановлена. По данным Росавиации, ограничения полетов будут действовать до 2 марта.

Сегодня к 7.19 мск во «Внуково» было задержано 13 рейсов и 58 отменено, в «Домодедово» задержан вылет семи рейсов, еще 16 отменено, в «Шереметьево» также задержаны семь рейсов, а 60 отменены.

Согласно табло вылета аэропорта «Шереметьево» на 8.33 мск, отменены рейсы в Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону. Во «Внуково» отменены рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону.