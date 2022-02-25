Депутат Госдумы объяснил тоску россиян по Сталину

«Олигархи даром получили российские природные богатства и при этом гребут, в том числе, наши деньги лопатой. Это мне говорил человек с хорошими доходами, успешный управленец, почти наверняка голосующий, а может быть член „Единой России“. Поэтому тоска по Сталину — это тоска по большей социальной справедливости и по большему порядку», — сказал Олег Смолин.