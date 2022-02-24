Патриарх Кирилл обратился к русским и украинцам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим России и Украины и призвал их сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Текст обращения опубликован на сайте Русской православной церкви.
Он призвал паству молиться о скорейшем восстановлении мира и заявил, что сопереживает всем, кого коснулась беда.
«Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию», — заявил он.