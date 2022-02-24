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1 час назад

Патриарх Кирилл обратился к русским и украинцам

Lenta.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим России и Украины и призвал их сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Текст обращения опубликован на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл обратился к русским и украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал паству молиться о скорейшем восстановлении мира и заявил, что сопереживает всем, кого коснулась беда.

«Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию», — заявил он.

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