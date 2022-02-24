Студенты университетов выступили за безопасность соотечественников

«Мы — студенты Вышки и всех вузов страны — не сидим сложа руки! Мы не пишем петиции ради петиций! Мы хотим помочь тем, кто пострадал! Мы молчали 8 лет, сейчас мы говорим — мы хотим помочь нашим братьям — славянам. Мир наступит! Давайте приблизим его — поможем тем, кто сейчас на территории Донбасса, кто страдает. На фоне всей поднявшейся истерии мы призываем сохранять холодный рассудок и показать, что в России есть настоящее студенчество! Пусть все разрешится в кратчайшие сроки, а наша задача — быть теми, кто в будущем, где бы он ни был, не допустит повторения того, что произошло в 2014 и того, к чему это привело!», — говорится в обращении.