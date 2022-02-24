Опрос: 87% россиян внимательно следят за ситуацией на Украине

Подавляющее большинство участников онлайн-опроса, проведенного сайтом "Рамблер", внимательно следят за происходящим на Украине. Такой ответ дали 87% респондентов, или 1552 человека.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Алексей Майшев / РИА Новости

Еще 10% (180 человек) сообщили, что следят за ситуацией, но не очень внимательно. Три процента (43 респондента) не отслеживают происходящее на Украине.

Опрос проводился 24 февраля. В нем приняли участие 1774 пользователя сайта. Респонденты отвечали на вопрос "Вы следите за ситуацией на Украине?"