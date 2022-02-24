Мать братьев Запашных попала в больницу в Москве

Российская дрессировщица, мать братьев Эдгарда и Аскольда Запашных Татьяна Запашная попала в одну из больниц в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По информации источника, вечером 23 февраля артистка почувствовала себя плохо, она пожаловалась на тошноту и головокружение. В результате ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Татьяна Запашная — цирковая артистка, первый заместитель директора Большого Московского цирка и вдова легендарного дрессировщика Вальтера Запашного.