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2 часа назад

Мать братьев Запашных попала в больницу в Москве

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Российская дрессировщица, мать братьев Эдгарда и Аскольда Запашных Татьяна Запашная попала в одну из больниц в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мать братьев Запашных попала в больницу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, вечером 23 февраля артистка почувствовала себя плохо, она пожаловалась на тошноту и головокружение. В результате ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Татьяна Запашная — цирковая артистка, первый заместитель директора Большого Московского цирка и вдова легендарного дрессировщика Вальтера Запашного.

Ранее актриса Кристина Асмус попала в больницу после депиляции на работе.

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