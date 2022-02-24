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18 минут назад

Умер граффити-художник Super 158

Lenta.ru

Умер петербургский граффити-художник Николай Super 158. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Названа причина смерти граффити-художника Super 158
Фото: InstagramInstagram

Граффитист скончался на 37-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких.

Как передает KP.RU, Super 158 умер 23 февраля. В обращении его друзей и близких говорится, что он боролся с болезнью последние полгода.

«Он был талантливым граффити-райтером, активным деятелем и большим энтузиастом в сфере стрит-культуры. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким. Вечная память Коле и покой его душе», — отмечается в заявлении объединения художников «10.203».

Super 158 начал заниматься граффити в 2000-х годах. В 2005-м он стал частью команды 158 Crew, а позднее занялся творческим объединением Funk Fanatix. Граффитист также принимал участие в создании таких фестивалей, как Nevsky Style, «Битва 3-х Столиц», Meeting of Styles, Piter Street Games, Grafffest.

В 2017 году в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге художник запустил проект «Поколения», где собрал наиболее известных райтеров с середины 80-х годов до наших дней. Мероприятие было приурочено к 30-летию существования граффити в России.

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