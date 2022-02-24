8 632 человека госпитализированы с COVID в России

8 632 человека госпитализировали с коронавирусом в минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране зафиксировано ещё 132 998 новых случаев заражения.

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Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+8742), Красноярском крае (+5121) и Москве (+4730). Общее число зарегистрированных случаев за время пандемии достигло 15 928 568.

Скончались ещё 762 пациента с коронавирусом, всего в России зафиксировано 348 578 летальных исходов. Из больниц выписали еще 136 433 россиян, всего за время пандемии выздоровели 12 972 661 жителей страны.