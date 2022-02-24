8 632 человека госпитализированы с COVID в России

8 632 человека госпитализировали с коронавирусом в минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране зафиксировано ещё 132 998 новых случаев заражения.
Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+8742), Красноярском крае (+5121) и Москве (+4730). Общее число зарегистрированных случаев за время пандемии достигло 15 928 568.
Скончались ещё 762 пациента с коронавирусом, всего в России зафиксировано 348 578 летальных исходов. Из больниц выписали еще 136 433 россиян, всего за время пандемии выздоровели 12 972 661 жителей страны.
По данным на 18 февраля полную вакцинацию прошли 82 609 487 граждан России. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 59,7%.