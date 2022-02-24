Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
К открытию диппредставительства в 9:00 по Москве собралась очередь, но вышедший к собравшимся представитель посольства заявил, что в ближайшее время приемов не будет. Дипломат призвал граждан звонить на горячую линию и ждать информацию на сайте.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее, 23 февраля, МИД Украины обратился к гражданам с просьбой покинуть Россию из-за возможных ограничений оказания консульской помощи. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.