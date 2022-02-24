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49 минут назад

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан

Елена Прошина

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К открытию диппредставительства в 9:00 по Москве собралась очередь, но вышедший к собравшимся представитель посольства заявил, что в ближайшее время приемов не будет. Дипломат призвал граждан звонить на горячую линию и ждать информацию на сайте.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Более 200 рейсов задержаны или отменены в Москве

Ранее, 23 февраля, МИД Украины обратился к гражданам с просьбой покинуть Россию из-за возможных ограничений оказания консульской помощи. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

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