Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К открытию диппредставительства в 9:00 по Москве собралась очередь, но вышедший к собравшимся представитель посольства заявил, что в ближайшее время приемов не будет. Дипломат призвал граждан звонить на горячую линию и ждать информацию на сайте.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины.