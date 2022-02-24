В Брянской области на один день отменили занятия в школах

Власти Брянской области приостановили занятия в школах и детских садах населенных пунктов региона, граничащих с территорией Украины. Мера будет действовать один день, сообщили в правительстве.

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«В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины», - сообщает РИА «Новости».

Ранее власти Белгородской области так же сообщили об отмене занятий в школах и детских садах в районах, граничащих с Украиной.