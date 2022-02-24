Россияне объяснили, почему не хотят брать больничные на работе

Исследование показало, что три четверти работающих россиян оформляют больничный только в случае серьезной болезни. Люди идут на такой шаг, чтобы не потерять в зарплатных выплатах, пишет РИА «Новости».

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Согласно опросу, порядка 77% работающих россиян уходят на больничный при серьезной болезни. 14% оформляют этот документ при любых проявлениях недугов, а 9% избегают больничных. 36% респондентов рассказали о возникновении конфликтных ситуаций из-за сотрудников, которые приходили на работу с симптомами болезни.

Большая часть тех, кто не хочет брать больничный, признались, что поступают так, чтобы их зарплата не уменьшилась. Об этом рассказали 84% опрошенных. Менее значительными причинами оказались страх недовольства руководства (7%) и нежелание подводить коллег (5%). 4% работающих жителей России сообщили, что переносят болезнь на ногах.

43% опрошенных не отпрашиваются с работы для посещения врача, 34% прибегают к этому не чаще двух раз в год, 6% делают это чаще пяти раз в год.

Исследование по репрезентативной выборке провел аналитический центр университета «Синергия» в феврале. В опросе приняли участие пять тысяч совершеннолетних россиян.