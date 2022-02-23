ЕС намерен ввести санкции против Маргариты Симоньян

Евросоюз намеревается ввести санкции в отношении главного редактора телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщает в среду газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект соответствующего документа.

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По данным Politico, Симоньян может подпасть под санкции ввиду того, что якобы "является центральной фигурой правительственной пропаганды" РФ.

Как сообщает издание, в документе указаны еще более 20 физлиц и организаций.

Во вторник все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, Евросоюз включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ДНР и ЛНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала.