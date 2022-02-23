В Подмосковье заметили автомобиль из фильма «Назад в будущее»

В подмосковном Дзержинском заметили автомобиль марки DeLorean MC-12. Эта модель стала известна благодаря появлению в известном кинофильме «Назад в будущее». Фото машины выложили в Telegram -канале «Люберцы — SOS!».

Администрация сообщества назвала авто на снимке «крутой тачкой». Такую позицию разделили в комментариях. Большинство пользователей узнали марку автомобиля и вспомнили о культовой картине. «Кажется, Марти Макфлай все-таки доехал до нас», — пошутила одна из пользовательниц, имея в виду главного героя «Назад в будущее». Другой юзер отметил, что DeLorean MC-12 в фильме умел летать. Ему в шутку ответили, что в Подмосковье водителю приходится прибегать к маскировке.