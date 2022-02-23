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1 час назад

Познер прокомментировал решение США ввести санкции против ЦСКА

Газета.Ru

Журналист Владимир Познер поделился мнением о том, что США решили ввести санкции против московского ЦСКА. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Познер прокомментировал решение США ввести санкции против ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры . Конечно, это неправильно, но, к сожалению, неизбежное последствие столкновения политических интересов», — сказал Познер.

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца Жана-Филиппа Гбамена.

В ближайшем туре красно-синие сыграют со столичным «Спартаком». Матч состоится 26 февраля. Начало в 19.00 (мск).

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении клуба.

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