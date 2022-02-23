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3 часа назад

ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР

Национальная Служба Новостей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян об их отношении к решению президента Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Данные опубликованы на официальном сайте центра.

78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР
Фото: nsn.fmnsn.fm

Большинство россиян ответили, что в той или иной степени знают о том, что Россия признала независимость и суверенитет республик Донбасса (92%). 66% заявили, что читают подробности случившегося.

Согласно результатам 73% респондентов скорее поддерживают решение российского лидера о признании ДНР и ЛНР. 16% россиян заявили, что скорее не согласны с решением президента, а каждый десятый опрошенный затруднился ответить (11%).

Подписание договора о дружбе и сотрудничестве с независимыми республиками поддержали 78%. Негативно оценили это решение 14% респондентов.

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