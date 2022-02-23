Кустурица порассуждал о судьбе ДНР и ЛНР без России

«Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война – это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют», – заключил Кустурица.