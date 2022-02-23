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34 минуты назад

Кустурица сказал, какая судьба ждала ДНР и ЛНР без России

Деловая газета "Взгляд"

Решение российского руководства признать независимость республик Донбасса поможет установить мир в этом регионе, заявил режиссер Эмир Кустурица.

Кустурица порассуждал о судьбе ДНР и ЛНР без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если в Луганске и Донецке будет мир – я это поддерживаю. Я вижу, какие нацисты там (на Украине), я слышал, что на организацию майдана, военного переворота там были потрачены миллиарды долларов», – заявил он в интервью «Известиям».

Он предположил, что с Донбассом могло стать то, «что американцы сделали в Хорватии, – геноцид, истребление людей»

Режиссер добавил, что регион ждала бы судьба Югославии в случае, если бы не было принято решение о признании независимости республик.

По его словам, США виноваты в финансировании политических переворотов, один из которых произошел на Украине.

«Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война – это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют», – заключил Кустурица.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

Кустурица ответил на предложение Шойгу

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.

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