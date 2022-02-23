В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
25 минут назад

На Марию Захарову подали в суд из-за «бана» в Facebook

Илья Родин

Общественная активистка, экс-кандидат в депутаты Государственной Думы Эльвира Вихарева сообщила в Facebook, что подала в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову. Поводом для этого решения послужил бан в социальных сетях.

На Марию Захарову подали в суд из-за «бана» в Facebook
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я на нее [Захарову] в суд подала. Именно за это – за бан. Надоело чиновничье барство: хамят нам, тем, кто их содержит. Возомнили себя царями и богами. Мы имеем право задавать им вопросы и читать ответы. А они обязаны нас слушать», - заявила Вихарева.

Она полагает, что чиновники, у которых нет желания работать с людьми, должны покинуть свои должности. При этом, активистка призналась, что ее «иск с требованием разбанить – укус маленький. Но другие пока не сделали этого».

Она заявила также, что необходимо уважать себя, не позволять государственным служащим садиться себе на шею.

Ранее Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко за незнание истории Киевской Руси.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители