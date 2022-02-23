На Марию Захарову подали в суд из-за «бана» в Facebook

«Я на нее [Захарову] в суд подала. Именно за это – за бан. Надоело чиновничье барство: хамят нам, тем, кто их содержит. Возомнили себя царями и богами. Мы имеем право задавать им вопросы и читать ответы. А они обязаны нас слушать», - заявила Вихарева.