На Марию Захарову подали в суд из-за «бана» в Facebook

Общественная активистка, экс-кандидат в депутаты Государственной Думы Эльвира Вихарева сообщила в Facebook, что подала в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову. Поводом для этого решения послужил бан в социальных сетях.
«Я на нее [Захарову] в суд подала. Именно за это – за бан. Надоело чиновничье барство: хамят нам, тем, кто их содержит. Возомнили себя царями и богами. Мы имеем право задавать им вопросы и читать ответы. А они обязаны нас слушать», - заявила Вихарева.
Она полагает, что чиновники, у которых нет желания работать с людьми, должны покинуть свои должности. При этом, активистка призналась, что ее «иск с требованием разбанить – укус маленький. Но другие пока не сделали этого».
Она заявила также, что необходимо уважать себя, не позволять государственным служащим садиться себе на шею.
Ранее Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко за незнание истории Киевской Руси.