Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

В День защитника Отечества Владимир Путин в составе правительственной делегации возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, почтив память павших.

В церемонии, проходившей в Александровском саду, приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны. Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.