Краснодарцы поженились в февральскую "зеркальную" дату. Видео

Жители Краснодара во вторник выстроились в очереди в ЗАГСы, чтобы пожениться в "зеркальную" дату.
Молодожены Элона и Антон рассказали, что решили пожениться именно 22 февраля, поскольку поверили в "магию числа". При этом, по словам невесты, попасть на регистрацию брака в "ангельскую" дату оказалось непросто - даже подав заявление в ЗАГС за год до свадьбы.
"Говорят, что очень счастливая дата, поэтому нам очень хотелось, чтобы наш союз был такой же счастливый, поэтому мы очень старались, но, к сожалению, было очень тяжело попасть [на регистрацию на эту дату]", - добавила Элона.
Всего, по сообщениям СМИ, во вторник на Кубани было зарегистрировано 478 браков.