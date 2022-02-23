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1 час назад

В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавируса в РФ

Елена Прошина

Новая гибридная разновидность COVID-19 «дельтакрон», появившаяся в результате мутации двух выявленных ранее штаммов «дельта» и «омикрон», в России в настоящее время не обнаружена, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Черкашину.

В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавируса в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — заявила она.

По словам ученого, заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении коронавируса. Сегодня у Роспотребнадзора есть предположения, что гибридный штамм по свойствам будет близок к уже известному «омикрону».

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «дельтакрон» образовался вследствие загрязнения образца в ходе секвенирования. По данным ВОЗ, эта разновидность не является комбинацией вирусов, так как этого не происходит. В организации призвали не использовать это выражение.

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