Иммунолог приравнял омикрон-штамм COVID-19 к сезонным ОРВИ

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС заявил, что омикрон-штамм COVID-19 можно приравнять к сезонным ОРВИ.
Эксперт объяснил, что омикрон быстро распространяется и постепенно вытесняет остальные мутации инфекции, из-за чего многие страны признали его неопасным. «Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ», — отмечает Жемчугов.
Несмотря на это врач уточняет, что вакцинация от коронавируса все еще необходима, так как непривитые люди переносят коронавирус тяжелее. Он уточнил, что человеческий иммунитет после омикрона у невакцинированных не защищает от предыдущих штаммов, в том числе от дельты.
Ранее Жемчугов оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и гриппом, заявив, что это невозможно.