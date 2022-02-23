Иммунолог приравнял омикрон-штамм COVID-19 к сезонным ОРВИ

Эксперт объяснил, что омикрон быстро распространяется и постепенно вытесняет остальные мутации инфекции, из-за чего многие страны признали его неопасным. «Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ», — отмечает Жемчугов.

Несмотря на это врач уточняет, что вакцинация от коронавируса все еще необходима, так как непривитые люди переносят коронавирус тяжелее. Он уточнил, что человеческий иммунитет после омикрона у невакцинированных не защищает от предыдущих штаммов, в том числе от дельты.