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23 минуты назад

Вирусолог спрогнозировал шестую волну COVID-19 в Россию

Елена Прошина

Шестая волна коронавируса придет в Россию через полгода, когда начнет снижаться коллективный иммунитет к заболеванию. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

Вирусолог спрогнозировал шестую волну COVID-19 в Россию
Фото: ReutersReuters

«Нас ожидает довольно длительный период без волн. Стихнет омикрон и полгода о коронавирусе ничего не будет слышно. А потом, когда ослабнет иммунитет, вызванный омикрон-штаммом, волны вернутся, придут какие-то небольшие подъемы», — приводятся в материале слова Чумакова.

По его мнению, в нынешнюю волну большинство россиян переболели коронавирусом бессимптомно, перенеся заболевание на ногах. Он отметил, что у них иммунитет к COVID-19 тоже сформировался и они также не будут восприимчивы к инфекции в течение следующего полугода, как вакцинированные и переболевшие в серьезных формах.

За последние сутки в России выявили более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом — это почти на 35 тысяч человек меньше, чем двое суток ранее.

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