Вирусолог спрогнозировал шестую волну COVID-19 в России

Шестая волна коронавируса придет в Россию через полгода, когда начнет снижаться коллективный иммунитет к заболеванию. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков .

«Нас ожидает довольно длительный период без волн. Стихнет омикрон и полгода о коронавирусе ничего не будет слышно. А потом, когда ослабнет иммунитет, вызванный омикрон-штаммом, волны вернутся, придут какие-то небольшие подъемы», — приводятся в материале слова Чумакова.

По его мнению, в нынешнюю волну большинство россиян переболели коронавирусом бессимптомно, перенеся заболевание на ногах. Он отметил, что у них иммунитет к COVID-19 тоже сформировался и они также не будут восприимчивы к инфекции в течение следующего полугода, как вакцинированные и переболевшие в серьезных формах.