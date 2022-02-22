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39 минут назад

Мурашко: у переболевших омикроном возможны проблемы с нервной системой

Елена Прошина

Переболевшие омикрон-штаммом коронавируса могут столкнуться с нарушением слуха, обоняния и проблемами, связанными с нервной системой. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко: у переболевших омикроном возможны проблемы с нервной системой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мурашко отметил, что озвученные им нарушения характерны и для других штаммов COVID-19, но чаще встречаются при омикроне.

«В первую очередь это осложнения на сердечно-сосудистую систему. Также характерны всевозможные проблемы, связанные с нервной системой», — сказал министр здравоохранения РФ.

Кроме того, по его словам, нередко у переболевших омикроном фиксируют проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов: боли в ухе, нарушение слуха, обоняния и ряд других.

Ранее Мурашко сообщил, что всего около 8% россиян с коронавирусом лечатся в больницах.

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