Мурашко: у переболевших омикроном возможны проблемы с нервной системой

Переболевшие омикрон-штаммом коронавируса могут столкнуться с нарушением слуха, обоняния и проблемами, связанными с нервной системой. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

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Мурашко отметил, что озвученные им нарушения характерны и для других штаммов COVID-19, но чаще встречаются при омикроне.

«В первую очередь это осложнения на сердечно-сосудистую систему. Также характерны всевозможные проблемы, связанные с нервной системой», — сказал министр здравоохранения РФ.

Кроме того, по его словам, нередко у переболевших омикроном фиксируют проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов: боли в ухе, нарушение слуха, обоняния и ряд других.