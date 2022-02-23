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49 минут назад

Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма

Национальная Служба Новостейиещё 5

Повторная вакцинация в условиях распространения разновидности коронавируса «омикрон» потребуется россиянам раз в полгода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, привиться стоит через полгода после перенесенного заболевания или последней вакцинации.

«Мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет», — подчеркнул глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1.

У получивших прививку и прошедших ревакцинацию россиян с «омикроном» чаще всего заболевание протекает в легкой форме или без каких-либо симптомов, отметил Мурашко.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.

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