Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма

Повторная вакцинация в условиях распространения разновидности коронавируса «омикрон» потребуется россиянам раз в полгода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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По его словам, привиться стоит через полгода после перенесенного заболевания или последней вакцинации.

«Мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет», — подчеркнул глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1.

У получивших прививку и прошедших ревакцинацию россиян с «омикроном» чаще всего заболевание протекает в легкой форме или без каких-либо симптомов, отметил Мурашко.