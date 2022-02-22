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27 минут назад

Названы влияющие на тяжесть COVID-19 факторы

Lenta.ru

Исследовательская группа из Мичиганского университета и Университета Колорадо в США назвала новые факторы, влияющие на тяжесть течения COVID-19. Результаты работы опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Названы влияющие на тяжесть COVID-19 факторы
Фото: ReutersReuters

Команда ученых провела анализ данных более 2300 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией с марта по декабрь 2020 года. Они выявили, что совокупность таких социальных факторов, как средний доход района проживания участников исследования, их уровень образования, а также плотность застройки жилого района, влияют на тяжесть течения COVID-19.

Пациенты, которые проживали в наиболее бедных кварталах, с большей долей вероятности имели серьезные последствия для здоровья, вызванные коронавирусом. Например, у них чаще наблюдался низкий уровень кислорода в крови, а также они чаще нуждались в искусственной вентиляции легких.

Ученые считают, что это исследование поможет государственным органам обратить внимание на нуждающиеся районы и усилить там меры профилактики и поддержки из-за COVID-19.

В декабре 2021 года специалисты из Университета Брауна в США создали новый инструмент диагностики Bubbler, способный эффективно выявлять коронавирус с помощью анализа РНК частиц в выдыхаемом пациентом воздухе.

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