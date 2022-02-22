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1 час назад

Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Подмосковье. Видео

Александр Кузьмин

Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл на станцию Апрелевка в Наро-Фоминском округе во вторник утром. На станции прибывших встретили волонтеры и главы муниципалитетов, в которых по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подготовлены специальные пункты для размещения.

В Подмосковье прибыло 911 человек, 408 из которых - дети, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области. Большинство эвакуированных - женщины, дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

Сообщается, что людей разместят в детских оздоровительных лагерях, где для них уже подготовлены необходимые условия. Детей распределят в ближайшие школы. Группы психологов будут работать для всех желающих.

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