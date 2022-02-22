Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Подмосковье. Видео

Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл на станцию Апрелевка в Наро-Фоминском округе во вторник утром. На станции прибывших встретили волонтеры и главы муниципалитетов, в которых по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подготовлены специальные пункты для размещения.

В Подмосковье прибыло 911 человек, 408 из которых - дети, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области. Большинство эвакуированных - женщины, дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.