Каким был самый яркий депутат Госдумы-90-х

Государственная Дума 90-х была настоящим отражением эпохи того времени. Высший законодательный орган власти России постоянно сотрясали скандалы на фоне общей политической неустойчивости страны. Одним из самых ярких депутатов Государственной Думы первого созыва был Вячеслав Марычев, который получил известность в народе благодаря своим эпатажным выходкам. Народный избранник часто появлялся на важных заседаниях в необычных костюмах, благодаря чему его прозвали «актёр Госдумы». Каким был депутат из 90-х Вячеслав Марычев - в галерее «Рамблера».

Вячеслав Марычев родился 21 сентября 1939 года в Москве. После окончания средней школы работал токарем, затем служил ВМС. В конце 1960-х переехал в Петрозаводск, где стал артистом местного музыкально-драматического театра.

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В 1973 году окончил Высшую Профсоюзную школу ВЦСПС по специальности «организатор-методист культурно-просветительной работы высшей квалификации».

Во время Перестройки Марычев создал политический клуб, где организовывал встречи с лидерами оппозиции, среди которых были Борис Ельцин и Александр Невзоров. В 1991 году он стал членом Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, с 1992 — ЛДПР).

На выборах в Государственную думу 1 созыва баллотировался под номером 3 в федеральном списке ЛДПР. С января 1994 по декабрь 1995 — член Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления.

В феврале 1994 года у Марычева произошел конфликт с Жириновским, который обвинил политика в «нарциссизме». В марте 1994 года он был исключён из партии.

Вячеслав Марычев прославился своим вызывающим стилем одежды. Он носил красный пиджак, приходил в Думу в телогрейке, спорткостюме Adidas, арестантской рубахе, белом халате, солдатской шинели, различных национальных костюмах, бронежилете, униформе секты «Аум Синрикё», в полковничьей папахе, шапке-ушанке, шали, одеянии священнослужителя, в футболке трэш-метал группы «Megadeth». Перед своим последним заседанием спел в коридоре арию.