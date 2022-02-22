Домогаров заявил об уходе из Театра Моссовета

«В театре мне было сказано: "Вы недовольны Марчелли, а если к вам придет Богомолов и поувольняет 75 процентов труппы?" — "Да, придет. Но талантливый человек придет. Потому что он способен и творчески состоятелен", — сказал я. Что же касается меня в качестве худрука — это нереально. Даже если некому было бы возглавить театр, я бы взял самоотвод. Ради Христа, я помогу, готов репетировать, работать с молодыми артистами, как помощник режиссера, но не худрука».