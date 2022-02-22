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1 час назад

17 294 человека госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

В России госпитализировали 17 294 пациента с COVID-19 — это на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за сутки в стране подтвердили 135 172 новых случая заражения.

17 294 человека госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+6575), Красноярском крае (+5650) и Новосибирской области (+5128). Следом идут Пермский край (+4599) и Башкортостан (+4302). В Москве зарегистрировали еще 4250 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся достигло 15 657 928.

Из больниц выписали 164 293 пациентов, всего за время пандемии вылечились 12 657 025 человек, скончались - 796, общее число летальных исходов достигло 347 031.

Полную вакцинацию по данным на 18 февраля прошли 82 609 487 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 59,7%.

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