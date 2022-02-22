17 294 человека госпитализировали с COVID в России

В России госпитализировали 17 294 пациента с COVID-19 — это на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за сутки в стране подтвердили 135 172 новых случая заражения.
Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+6575), Красноярском крае (+5650) и Новосибирской области (+5128). Следом идут Пермский край (+4599) и Башкортостан (+4302). В Москве зарегистрировали еще 4250 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся достигло 15 657 928.
Из больниц выписали 164 293 пациентов, всего за время пандемии вылечились 12 657 025 человек, скончались - 796, общее число летальных исходов достигло 347 031.
Полную вакцинацию по данным на 18 февраля прошли 82 609 487 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 59,7%.