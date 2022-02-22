17 294 человека госпитализировали с COVID в России

В России госпитализировали 17 294 пациента с COVID-19 — это на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за сутки в стране подтвердили 135 172 новых случая заражения.