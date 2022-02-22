Актриса Татьяна Доронина попала в больницу

Актрису Татьяну Доронину госпитализировали в одну из московских больниц. У 88-летней артистки обнаружили коронавирус, сообщает Mash.

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Известно, что состояние актрисы осложняется сопутствующими заболеваниями. По словам медиков, легкие поражены на 20% справа и на 16% слева, но по КТ наблюдается положительная динамика. Предыдущая топография выявила более высокую степень поражения.

Также врачи сообщили об эмоциональной нестабильности Татьяны Дорониной. Ей назначили седатирующие препараты.

Последние несколько лет актриса не появляется на публике из-за состояния здоровья. Ранее стало известно, что она проживает в пансионате в Барвихе под присмотром медиков.