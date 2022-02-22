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1 час назад

Доронина попала в больницу

Елена Прошина

Актрису Татьяну Доронину госпитализировали в одну из московских больниц. У 88-летней артистки обнаружили коронавирус, сообщает Mash.

Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что состояние актрисы осложняется сопутствующими заболеваниями. По словам медиков, легкие поражены на 20% справа и на 16% слева, но по КТ наблюдается положительная динамика. Предыдущая топография выявила более высокую степень поражения.

Также врачи сообщили об эмоциональной нестабильности Татьяны Дорониной. Ей назначили седатирующие препараты.

Последние несколько лет актриса не появляется на публике из-за состояния здоровья. Ранее стало известно, что она проживает в пансионате в Барвихе под присмотром медиков.

Татьяна Доронина известна по фильмам "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Старшая сестра". Актриса также является президентом Московского Художественного академического театра имени Максима Горького.

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