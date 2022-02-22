Пока вы в маске: ученые рассказали о «токсичной бомбе» пандемии

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Одноразовые маски, сделанные из пластика, стали экологической катастрофой после начала пандемии коронавируса в 2020 году. О последствиях загрязнения сообщает Insider. Из-за необходимости противостоять пандемии коронавируса выброшенные одноразовые маски можно встретить почти повсюду: люди используют примерно 129 миллиардов масок от COVID-19 ежемесячно — это приблизительно три миллиона в минуту.
Ученые и защитники окружающей среды уже не раз выражали обеспокоенность по поводу негативных последствий из-за огромного количества отходов. Помимо опасности для животных и морских обитателей, существует угроза и для здоровья человека.
Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.
«Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — сказал Петр Чумаков.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что большинство людей легко переносят болезнь, если она вызвана штаммом коронавируса «омикрон». Однако осложнения после заражения им также возможны, отметил он в беседе с радио Sputnik.
«Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, «омикрон» вызывает достаточно серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов», — предупредил врач.
Он добавил, что людям старшего возраста чаще всего угрожает развитие серьёзных нарушений в работе свертывающей системы крови.
Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19. В беседе с Nation News он выразил мнение, что слизистая лор-органов требует щепетильного подхода.
«Кипяток нельзя, сильно горячее тоже. Из морозилки — мороженое, лёд — тоже. А также острое, перчёное, жареное, солёное, горькое, кислое — всё будет только усугублять. Ни в коем случае алкоголь, спиртосодержащие препараты будут раздражать заднюю стенку глотки», — отметил эксперт.
По его словам, допустимы ингаляции небулайзером, антисептики в виде таблеток, полоскание настойкой ромашки.
На портале Госуслуг начала действовать выдача QR-кодов за наличие антител к коронавирусу. Теперь QR-код смогут получить те, кто болел бессимптомно или не обращался к врачам. «Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», – сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов. QR-код появится в личном кабинете на Госуслугах после прохождения тестирования на наличие антител. Тест не показывает объем антител, только их наличие. Перед сдачей теста нужно убедиться, что соответствующая лаборатория предоставляет результаты тестирования на Госуслуги, отмечают в Минцифры.