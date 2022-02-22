Пока вы в маске: ученые рассказали о «токсичной бомбе» пандемии

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Маски от COVID-19 назвали токсичной бомбой

Одноразовые маски, сделанные из пластика, стали экологической катастрофой после начала пандемии коронавируса в 2020 году. О последствиях загрязнения сообщает Insider. Из-за необходимости противостоять пандемии коронавируса выброшенные одноразовые маски можно встретить почти повсюду: люди используют примерно 129 миллиардов масок от COVID-19 ежемесячно — это приблизительно три миллиона в минуту.

Ученые и защитники окружающей среды уже не раз выражали обеспокоенность по поводу негативных последствий из-за огромного количества отходов. Помимо опасности для животных и морских обитателей, существует угроза и для здоровья человека.

Вирусологи заявили об особом COVID-иммунитете у части россиян

Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.

«Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — сказал Петр Чумаков.

Врач рассказал об опасных последствиях лёгкой формы COVID-19

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что большинство людей легко переносят болезнь, если она вызвана штаммом коронавируса «омикрон». Однако осложнения после заражения им также возможны, отметил он в беседе с радио Sputnik.

«Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, «омикрон» вызывает достаточно серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов», — предупредил врач.

Он добавил, что людям старшего возраста чаще всего угрожает развитие серьёзных нарушений в работе свертывающей системы крови.

Лор-врач Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19. В беседе с Nation News он выразил мнение, что слизистая лор-органов требует щепетильного подхода.

«Кипяток нельзя, сильно горячее тоже. Из морозилки — мороженое, лёд — тоже. А также острое, перчёное, жареное, солёное, горькое, кислое — всё будет только усугублять. Ни в коем случае алкоголь, спиртосодержащие препараты будут раздражать заднюю стенку глотки», — отметил эксперт.

По его словам, допустимы ингаляции небулайзером, антисептики в виде таблеток, полоскание настойкой ромашки.

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