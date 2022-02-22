Как в ДНР и ЛНР праздновали признание Россией независимости

Президент России
Владимир Путин накануне признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 1/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года
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2/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года 3/10 Певица Юлия Чичерина выступает на улицах Донецка в честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года 4/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года
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5/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года 6/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года 7/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года
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8/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года 9/10 Жители Донецка празднуют подписание документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года 10/10 Трансляция обращения Владимира Путина к россиянам на улицах Донецка, 21 февраля 2022 года
Этой ночью в
Луганске и Донецке были слышны канонада и взрывы: небо над городами осветил праздничный салют, улицы затуманил дым от фейерверков. А в Луганске даже устроили ночной автопробег в честь признания независимости ЛНР Россией.
Жители республик вышли на улицы, чтобы отметить новый статус своих стран. Многие люди размахивали российским флагом, кричали «Россия» и громко слушали песни на русском языке.