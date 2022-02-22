Как в ДНР и ЛНР праздновали признание Россией независимости

Певица Юлия Чичерина выступает на улицах Донецка в честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 21 февраля 2022 года

Этой ночью в Луганске и Донецке были слышны канонада и взрывы: небо над городами осветил праздничный салют, улицы затуманил дым от фейерверков. А в Луганске даже устроили ночной автопробег в честь признания независимости ЛНР Россией.