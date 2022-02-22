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32 минуты назад

Brand Analytics: Россияне поддержали решение о признании ЛНР и ДНР

Елена Прошина

Российские пользователи соцсетей одобрили решение о признании ЛНР и ДНР. Такие данные опубликовал Brand Analytics, проанализировав первую реакцию пользователей российского сегмента в социальных медиа после объявления президентом Владимиром Путиным решения о признании суверенитета республик. Об этом сообщает РИА Новости.

Brand Analytics: Россияне поддержали решение о признании ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, специалисты проанализировали реакцию в первые три часа после обращения президента к нации – с 22:00 до 01:00 по московскому времени 21 февраля. В течение этого периода по теме высказались 12,6 тыс. российских авторов соцмедиа. 86% из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, высказались в поддержку такого решения, еще 14% были против.

По данным Brand Analytics, резкий рост обсуждений темы обострения ситуации в ЛНР и ДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля. В этот день было зафиксировано 20 тыс. упоминаний в сутки, а к 21 февраля рост составил более 200 тысяч сообщений в день. Основные площадки обсуждений — ВКонтакте и «Одноклассники». Оппонентами российских соцсетей в этом обсуждении выступили Facebook и Twitter.

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