Brand Analytics: Россияне поддержали решение о признании ЛНР и ДНР

Российские пользователи соцсетей одобрили решение о признании ЛНР и ДНР. Такие данные опубликовал Brand Analytics, проанализировав первую реакцию пользователей российского сегмента в социальных медиа после объявления президентом Владимиром Путиным решения о признании суверенитета республик. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, специалисты проанализировали реакцию в первые три часа после обращения президента к нации – с 22:00 до 01:00 по московскому времени 21 февраля. В течение этого периода по теме высказались 12,6 тыс. российских авторов соцмедиа. 86% из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, высказались в поддержку такого решения, еще 14% были против.