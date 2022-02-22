Врач предупредил об опасных осложнениях после омикрона

«Надо помнить, что коронавирус – угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус», — сказал аллерголог-иммунолог.