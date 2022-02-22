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17 минут назад

Врач предупредил об опасных осложнениях после омикрона

Елена Прошина

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм коронавируса приводит к нарушению свертываемости крови. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

По словам врача, новый штамм коронавируса требует не менее серьезного отношения, чем предыдущие.

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений», — считает медик.

Болибок предупредил, что омикрон приводит к серьезным изменениям внутренней оболочки сосудов и нарушению свертывающей системы крови. При этом симптомы могут возникнуть только спустя время после COVID-19.

Инфекционист рассказал, как определить у себя омикрон

«Надо помнить, что коронавирус – угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус», — сказал аллерголог-иммунолог.

К признакам тромбоза относятся внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, отеки на ногах и появление венозной сетки. О тромбоэмболии легочной артерии может сигнализировать внезапно появившийся после болезни кашель.

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