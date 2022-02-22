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16 минут назад

Эксперт: в России сформирован коллективный иммунитет к ковиду

Свободная пресса

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский считает, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России уже сформировался.

Эксперт: в России сформирован коллективный иммунитет к ковиду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Та ситуация, которая творилась в поликлиниках, в первичном звене, указывает на то, что довольно-таки серьезный пласт населения переболел за январь-февраль. К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться», – заявил ученый в интервью РИА Новости.

Вознесенский отметил, что «омикроном» переболело, скорее всего, значительно больше людей, чем отражено в сводках, так как болезнь протекает легко и многие просто не обращались к врачам.

Ранее «СП» писала о том, что на портале Госуслуг начала действовать выдача QR-кодов за наличие антител к коронавирусу.

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