Эксперт: в России сформирован коллективный иммунитет к ковиду

«Та ситуация, которая творилась в поликлиниках, в первичном звене, указывает на то, что довольно-таки серьезный пласт населения переболел за январь-февраль. К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться», – заявил ученый в интервью РИА Новости.