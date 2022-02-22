Кому из россиян выдадут бесплатные лекарства

Эксперт рассказала СМИ, кто из россиян имеет право на бесплатные медикаменты и как их получить.

«Сейчас право на бесплатные лекарства есть примерно у 20 миллионов россиян. Порядка 75 % из них предпочитают получать деньги вместо медикаментов», – заявила Мария Петровская.

Эксперт РУДН объяснила, что правительство России каждый год утверждает список препаратов, которые россияне могут получить бесплатно. Правом на получение бесплатных лекарств обладают все категории граждан, перечисленные в приложении 1 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994 года.

Среди льготников – инвалиды, ветераны, герои России и СССР, а также многодетные семьи, семьи с детьми в возрасте до 3 лет, детьми-инвалидами, лица с тяжелыми заболеваниями. Они могут получить не только препараты, но и товары медицинского назначения и специальное питание.

Для того чтобы воспользоваться положенной льготой, необходимо получить рецепт в поликлинике и обратиться с ним в одну из аптек, где выдают лекарства бесплатно. Список таких аптек вместе с рецептом должен предоставить врач, сообщает агентство «Прайм».