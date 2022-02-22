83% россиян готовы к «мужскому» декрету: результаты опроса Letidor.ru и «Союзмультфильма»

К счастью, современные отцы стремятся полноценно участвовать в воспитании детей. Папы ходят с малышами на прогулки, принимают решение о выборе кружков для сыновей и дочерей и, конечно, не отказываются от участия в детских играх. А какими наших пап сегодня видят сами россияне?

В преддверии 23 Февраля сайт для родителей Letidor.ru и киностудия «Союзмультфильм» решили выяснить у россиян – как современные папы участвуют в воспитании детей, чего сегодня общество ждет от отцов и что сегодняшние родители могут сказать о своих папах.

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В течение 10 дней мы проводили исследование, в котором приняло участие около 2000 человек. Мы проанализировали полученные данные и готовы поделиться с вами результатами опросов.

О партнерских родах

Опрос показал, что большинство россиян (как мужчин, так и женщин) категорически против присутствия отца на родах жены.

59% респондентов считают, что мужчинам точно не место в родовой палате.

Из них 48% – женщины и 11% – мужчины.

23% опрошенных выступили за партнерские роды.

Из них 6% сторонников совместных родов – мужчины и 17% – женщины.

18% участников опроса ответили, что для них это не принципиально.

Так что потенциально число сторонников партнерских родов со временем может увеличиться.

О «мужских» обязанностях отца

Большинство проголосовавших – 37% – в воспитании ребенка вообще не разделяют обязанности на «мужские» и «женские».

19% участников опроса заявили, что самая важная обязанность отца – это обеспечивать ребенка материально.

10% респондентов убеждены, что к чисто «мужским» обязанностям можно отнести заботу о физическом развитии ребенка.

4% россиян подчеркнули, что отвечать на сложные вопросы ребенка должен именно папа.

Остальные опрошенные считают, что «мужские» обязанности существуют, их перечень достаточно широк и будет меняться в зависимости от семейных обстоятельств.

О папах в декрете

В нашей стране отцы редко уходят в декрет вместо жены, хотя по российским законам у мужчин есть такая возможность.

Тем не менее наблюдается хорошая тенденция: большинство ответивших на вопрос «Как вы относитесь к папам в декрете» вполне допускают такое развитие событий.

55% респондентов отметили, что относятся к папам в декрете нормально, если этот вариант единственный для семьи.

28% россиян восхищаются такими отцами.

Таким образом, 83% россиян готовы к «мужскому» декрету.

Меньшинство придерживается мнения, что уходить в декрет по уходу за ребенком – немужское дело.

17% участников опроса выразили свое негативное отношение к уходу мужчин в декрет.

По их мнению, с малышом в декрете должна сидеть мать.

Об участии работающего отца в уходе за младенцем

Должен ли работающий отец участвовать в уходе за младенцем?

56% россиян утвердительно ответили на этот вопрос.

По мнению большинства, женщина в декрете устает не меньше, чем мужчина на работе.

38% опрошенных считают, что отец может помогать с младенцем только по выходным – и этого будет достаточно.

6% респондентов признались, что работающий отец не обязан помогать жене с грудничком.

По мнению меньшинства, главное – чтобы мужчина был добытчиком в семье.

О проблемах российских отцов

Во время опроса мы выяснили, какие проблемы, по мнению россиян, коснулись наших отцов. Так,

21% опрошенных заметили, что на первом месте стоят проблемы с алкоголем.

16% респондентов основной проблемой российских пап назвали нежелание воспитывать детей.

14% участников опроса недовольны тем, как современные отцы зарабатывают деньги.

4% и 2% посетовали на семейное насилие и романы на стороне, а 3% голосов отдано за другие, менее популярные варианты.

Большинство проголосовавших – 35% – признаются, что «минусов» у российских отцов предостаточно и с вышеперечисленными проблемами сталкиваются многие семье в нашей стране.



5% россиян не согласились с тем, что у наших пап есть какая-либо из перечисленных проблем.



Большинство проголосовавших – 35% – признаются, что «минусов» у российских отцов предостаточно и с вышеперечисленными проблемами сталкиваются многие семье в нашей стране.

О том, какими отцами были нынешние дедушки

На вопрос «Вы довольны тем, как ваш отец участвовал в вашем воспитании?» большинство ответили оптимистично.

55% респондентов заявили, что у них были отличные отцы.

29% россиян считают, что их отцы со своей ролью в воспитании детей, увы, не справились.

9% опрошенных предпочли не отвечать на этот вопрос однозначно, еще 7% – уточнили, что их воспитывали отчимы.

О том, какими мы видим современных отцов

Участники исследования также ответили на вопрос «Как бы вы в целом охарактеризовали российских пап?»

26% участников опроса считают российских пап лучшими в мире.



32% россиян с этим не согласны: по их мнению, наши папы уступают западным отцам.

А большинство – 42% проголосовавших – заявили, что наши папы не лучше и не хуже других.