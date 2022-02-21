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9 минут назад

Кустурица ответил на предложение Шойгу

Елена Прошина

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Россияна Марковская. Ее слова приводит ТАСС.

Кустурица ответил на предложение Шойгу
Фото: ТАССТАСС

Марковская отметила, что Шойгу провел встречу с Кустурицей сегодня, 21 февраля. По ее словам, во время беседы глава Минобороны подчеркнул «давние дружеские отношения с кинорежиссером, его талант и большую, идущую от сердца работу».

«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.

Сербский кинорежиссер принял предложение министра обороны России и поблагодарил его за оказанное доверие. Также Кустурица поделился своими планами на новом посту — перенести сюжеты фильмов «Летят журавли» и «Жизнь, как чудо» в спектакли, добавила Марковская.

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