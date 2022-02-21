Кустурица ответил на предложение Шойгу

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Россияна Марковская. Ее слова приводит ТАСС.
Марковская отметила, что Шойгу провел встречу с Кустурицей сегодня, 21 февраля. По ее словам, во время беседы глава Минобороны подчеркнул «давние дружеские отношения с кинорежиссером, его талант и большую, идущую от сердца работу».
«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.
Сербский кинорежиссер принял предложение министра обороны России и поблагодарил его за оказанное доверие. Также Кустурица поделился своими планами на новом посту — перенести сюжеты фильмов «Летят журавли» и «Жизнь, как чудо» в спектакли, добавила Марковская.