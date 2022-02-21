Кустурица ответил на предложение Шойгу

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Россияна Марковская. Ее слова приводит ТАСС.

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Марковская отметила, что Шойгу провел встречу с Кустурицей сегодня, 21 февраля. По ее словам, во время беседы глава Минобороны подчеркнул «давние дружеские отношения с кинорежиссером, его талант и большую, идущую от сердца работу».

«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.