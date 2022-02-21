Комитет по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров обсудит роль TikTok в развитии бизнеса

24 февраля 2022 года с 11:00 до 13:00 пройдет заседание Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров на тему «Роль TikTok в развитии бизнеса».

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Социальные медиа продолжают оказывать влияние на бизнес и проявляться в новых формах. На сегодняшний день активнее всего развивается и растет TikTok. Платформа TikTok переосмыслила способ потребления контента, позволив вовлекать аудиторию через короткие креативные видео. У брендов появился новый канал, который можно использовать для выстраивания доверительных отношений с аудиторией, вовлекать ее в свою философию, и как следствие, расширять круг потенциальных клиентов, покупателей.

Видео дня

Контент в TikTok позволяет компаниям доносить информацию о преимуществах работы у них и формировать лояльность к работодателю, использовать видео как HR-функцию для подбора персонала: вывести вакансию из формата «мифической» в понятную и найти кандидата, понимающего что от него потребуется в рабочем процессе. Такой подход поможет лучше «считать культурный код», нанятому сотруднику проще влиться в атмосферу команды и ощущать себя более комфортно.

На встрече эксперты обсудят влияние TikTok на развитие бизнеса в целом, а также в разрезе внутрикорпоративных коммуникаций компаний.

Модераторы:

- Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров

- Александр Цыпкин, публицист, консультант по стратегическим коммуникациям. Председатель Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров

Приглашенные спикеры и темы:

Ярослав Андреев, основатель, Wild Jam, Dream Team House, эксперт по продвижению в TikTok;

Андрей Барковский вице-президент, начальник управления внешних коммуникаций, БФК «Открытие»;

Запуск челленджей на платформе TikTok. Привлечение сотрудников к созданию контента на корпоративном аккаунте

Кристина Еремеева, PR-директор, TikTok в Восточной Европе;

Возможности платформы в целом и в разрезе интеграции бизнеса,

Надежда Ивкова, директор по коммуникациям, корпорация «Синергия»

Опыт повышения узнаваемости бренда через TikTok.

Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду, Segezha Group

Digital-проекты компании.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа, Rambler&Co

Влияние новых форматов контента.

Даниил Заболотный, руководитель маркетинга, вертикаль Товары, Авито

Ксения Крутова, ведущий SMM менеджер, Авито

Опыт Авито использования TikTok.