Стало известно мнение россиян о приеме беженцев из Донбасса

Большинство россиян (78 процентов) поддерживают решение о приеме беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Не поддерживают прием беженцев из Донбасса 13 процентов опрошенных: такого мнения чаще придерживаются россияне от 18 до 34 лет (31 процент) и от 25 до 34 лет (20 процентов).

Три четверти респондентов (75 процентов) также высказались в поддержку решения президента России Владимира Путина об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере десяти тысяч рублей. Не поддержали эту меру 18 процентов. 82 процента граждан положительно отнеслись к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам, безразличными остались 12 процентов, а 4 процента опрошенных относятся к помощи отрицательно.